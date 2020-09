Zatím naposledy jednali znojemští radní o parkovacím domě toto pondělí. „Pokračujeme s přípravou výstavby. Aktuálně necháme nakreslit první skici, jak by mohl parkovací dům vypadat, jak by to ovlivnilo dopravu, apod. Následovat bude zpracování detailní studie a když vše klapne a bude dávat smysl, tak samotná stavba,“ sdělil místostarosta Jakub Malačka.

Dům by měl stát v místech mezi ulicemi Pražská a Dvořákova. Tam, kde loni padly k zemi budovy Městské zeleně. „Už když se budovy po Městské zeleni bouraly jsme mírně naznačovali, že by právě tam parkovací dům mohlo stát. Na další využití této lokality se nás totiž ptalo mnoho lidí,“ naznačil Malačka.

V místě dělali odborníci geodetický průzkum, vedení města otázku řešilo i s památkáři. „To proto, že kupodivu prostor, kde dnes stojí například Agrodům i zimní stadion je v ochranném pásmu městské památkové rezervace, takže do toho promlouvají i památkáři,“ přiblížil místostarosta s tím, že vše je teprve na začátku. „Samozřejmě bychom rádi i tento projekt dotáhli do konce, takže v řádech několika let by tam parkovací dům mohl stát. Je to ale ještě dlouhá cesta,“ dodal.

Mluví se třináct let

Někteří obyvatelé Znojma příliš nevěří tomu, že by se podařilo parkovací dům postavit. „Nápad to je zajímavý, ale jestli opravdu bude stát, to nevím. Už se o tom mluví opravdu moc dlouho,“ myslí si obyvatel Znojma David Těšík.

Bývalý místostarosta Jan Blažíček, který byl ve vedení radnice za exstarosty Petra Nezvedy a měl v gesci oblast dopravy tvrdí, že o této lokalitě se uvažovalo jako jedné z možných už před třinácti roky. „Bylo to rezervní místo. My jsme upřednosťovali jiná místa, která byla blíže k centru. Například u křižovatky ulic Jana Palacha a Sokolské. Osobně nejsem úplně přesvědčený, že aktuálně zamýšlená lokalita je dobrá. Docházková vzdálenost je velká od úplně všech důležitých míst. Pokud to dnešní radnice postaví právě tam, nebudou ho řidiči, kteří potřebují do centra města, příliš využívat. Je to vidět ve všech západních městech,“ naznačil Blažíček.

Podle Blažíčka by bylo vhodnější takový dům postavit na prostranství u křižovatky Sokolské a Palachovy ulice. „Tak to vyšlo v naší koncepci a stále si myslím, že je to vhodnější varianta. Stavbu u Palachovy ulice jsme měli vymyšlenou tak, že by šlo o snadno odstranitelnou plošinovou stavbu založenou na pilotech s venkovními stěnami upravenými podle požadavků památkářů," poukázal před časem Blažíček.

O stavbě podzemního parkování neuvažovalo ani předchozí vedení města ani to současné. „Odborníci jasně říkají, že co by stála stavby jednoho patra pod zem, vyjdou dvě patra nad zemí,“ odůvodnil ekonomické aspekty Malačka. Dalším problémem je podloží, které je na mnoha místech města nevhodné pro podzemní stavby.