Záměr na odkup je starý zhruba deset let, pozemky přiléhající k budovám již město vlastní. „Záležitost jsme řešili asi dva roky, chtěli jsme místo využít pro nábytkovou banku, re-use centrum, a sklady pro Znojemskou Besedu nebo Správu nemovitostí města Znojma,“ připomněl opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka.

Dlouhodobé plány města jsou ale jasné. „Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo odkup dotáhnout do konce. Pozemky se nachází na strategickém místě a v budoucnu by zde mohlo vyrůst záchytné parkoviště, případně parkovací dům“ neskrýval potěšení místostarosta Znojma Jan Blaha. Ten také dodal, že dočasně by mohla budova stojící na pozemcích sloužit jako skladová hala pro město a příspěvkové organizace. Potvrdil tak záměry minulého vedení města. Nutné ale bude podle mluvčího znojemské radnice Pavla Kovaříka zjistit skutečný technický stav budov a zajistit je z hlediska bezpečnosti. Podle zjištění Deníku i všeobecně známých informací v budovách přebývají bezdomovci, schází se zde také drogově závislí a místo působí velmi neutěšeně.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Na ploše za celnicí, kterou město vlastní, řidiči již svá auta nechávají nějaký čas. „Místo slouží jako neoficiální parkoviště,“ potvrdil Kovařík. Zároveň upřesnil, že vznik parkovacího domu u nádraží je záležitost v horizontu několika let. Výstavbě totiž bude předcházet oprava lávky, kterou oddaluje rekonstrukce v režii Českých drah. Brzdí to tedy další rozvoj této lokality. „Město ale postupně řeší parkování ve městě tak, aby byl systém efektivnější," upozornil Kovařík.

Parkování u nádraží

Své využití tak do budoucna najde velký pozemek po bývalých slepých kolejích. „Sahá od celnice až k bývalé vodárně. Pozemek je ale velmi úzký. Proto město nyní přikoupí i přilehlou dlouhou budovu. Vznikne tak již odpovídající prostor, na kterém by vzniklo záchytné parkoviště nebo parkovací dům,“ vysvětlil opoziční zastupitel Jiří Kacetl s tím, že pro návštěvníky města jde o výhodné místo. „Vzdálenost je deset minut chůze do centra, což je ideální,“ poukázal.

Jak připomněl, plácek, který je vpravo za celnicí vlastní stále České dráhy. „Patrně o něj budou stát i nadále, ale takový problém v tom zase nevidím. Na parkoviště lze vyjíždět z ulice 28. října,“ uvažoval Kacetl.

Řidiči, kteří do města přijíždějí, další možnosti k parkování v okolí nádraží jen vítají. „Když jedeme ke známým, kteří bydlí v Rudoleckého ulici, často kroužíme kolem a hledáme místo pro parkování. Velký problém je to ve všední den v podvečer. Když se stane, že je zrovna představení v divadle nebo rodičovské sdružení v blízké škole, je to neřešitelné,“ postěžovala si Magda Volná.

Nedaleko jsou například placená parkoviště na náměstí Republiky nebo na prostranství za prodejnou Dendro. Řada návštěvníků Znojma nechává svá auta například u zimního stadionu v Dvořákově, nebo u lázní na náměstí Svobody. Nedávno vzniklo nové místo po zbořeném rohovém domě v Pražské ulici naproti Agrodomu.

O odkup pozemků u ulice 28. října od Českých drah usilovalo Znojmo už od roku 2011. „Jde o vhodné místo pro vybudování odstavného parkoviště pro osobní automobily, případně pro autobusy. Šlo by o sto padesát až dvě stě osmdesát parkovacích stání," informoval tehdejší starosta Znojma Vlastimil Gabrhel s tím,že inspiraci našli v turisticky atraktivním Českém Krumlově. Před více než deseti lety mělo parkoviště přijít na dvacet milionů korun.