Už za pár dní zaplatí lidé, kteří zaparkují v centru Moravského Krumlova, pomocí chytrého telefonu a aplikace. Týká se to náměstí T. G. Masaryka, Klášterního náměstí a Růžové ulice. Placení mincemi bude nadále možné.

O změně ve způsobu placení informoval místostarosta Moravského Krumlova Vojtěch Kocáb. „Zájemci budou platit prostřednictvím aplikace EasyPark. Bude to možné v okamžiku, kdy se na parkovacích automatech objeví příslušné polepy. To by mělo být na konci příštího týdne,“ informoval Kocáb.

Ve městě platí ceník pro parkování od roku 2011. Parkovací automaty jsou v provozu mezi osmou ráno a čtvrtou hodinou odpolední a lidé zaplatí pět korun za hodinu. „O změně do budoucna uvažujeme, je možné, že první půl hodina by mohla být zdarma. Delší parkování by mohlo být třeba za dvacet korun. Ale nechci předbíhat. Nejdříve bude nový systém půl roku fungovat a pak vše vyhodnotíme,“ zmínil Kocáb.