Stání pro auta osvítí nové lampy a doplní ho výsadba stromů a keřů. „Nedojde ke kácení stávající zeleně, pouze k odstranění části náletových keřů, a to na místě budoucího nájezdu a výjezdu na parkoviště. Nová zeleň po dostavbě přibude na svahu nad parkovištěm, u dětského hřiště a také podél chodníku vedle základní školy,“ dodal Jakub Malačka.

Město do vybudování nového parkoviště investuje více než 3,7 milionu korun. Práce hodlá zahájit v říjnu, trvat budou asi tři měsíce. „V horní části pozemku počítáme do budoucna s obnovením dětského hřiště,“ dodal Malačka.

Nového parkoviště pro 37 aut se dočkají řidiči ve Znojmě do konce roku u Základní školy Pražská. | Foto: Se souhlasem Města Znojmo

