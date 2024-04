/VIDEO/ Rozkvetlé tulipány nebo narcisy, odkvétající magnólie a šeříky, které se začínají hlásit o slovo. Znojemské parky těší návštěvníky pohledem na barevné květy.

Znojemské parky o prvním dubnovém víkendu. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Uplynulý víkend, který teplotami připomínal spíše léto, hledali lidé v parcích stín a osvěžení. Při procházkách zatím nacházeli vyhledávané fontány bez vody.

Už o blížícím se víkendu by to mělo být jinak. „Máme naplánované kontroly funkčnosti kašen a fontánek po zimní odstávce. Následně je pracovníci uvedou do provozu. Počítáme, že se tak stane ještě tento týden,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Jak doplnil, po zimě se navíc dočkal obměny písek na pískovištích na dětských hřištích.