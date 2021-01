Společnost Kompakt, která se zprostředkováním nových aut pro sociální služby zabývá, pracovala na znojemském projektu více než rok.

„Získávání inzercí na automobil pro sociální služby Znojmo trvalo velmi dlouho, v současné koronavirové době na něm pracovali čtyři obchodní zástupci od loňského října až do letošního prosince. Žádali města a obce v okolí, zda by přispěli a výsledkem bylo zhruba šedesát inzercí. Zhruba s čtyřiceti procenty nákladů pomohly obce,“ přiblížil sbírku na sociální auto jednatel společnosti Miroslav Káninský s tím, že o automobil se společnost stará dalších pět let. „Včetně nehod, pojištění a další organizačních věcí. Zaměstnáváme na to v centrále čtyři zaměstnance, protože máme v provozu téměř devět set dalších aut,“ dodal Káninský.

Na provoz přispělo i na sedmnáct měst a obcí z regionu. Nejvyšší částkou padesáti tisíc korun podpořilo nákup Znojmo, přes sedmnáct tisíc korun dal městys Višňové o něco méně například Tasovice či Suchohrdly.

Podle ředitelky Centra sociálních služeb Radky Sovjákové využívají auto pečovatelky k návštěvám klientů. „Využije ho Pečovatelská služba naší organizace především ve Znojemském regionu, ale zajíždět bude i na Moravskokrumlovsko. Automobil nebude sloužit jako taxi nebo k převozu uživatelů. Obsluhujeme přes sto jedenáct obcí a tudíž i vzdálenosti k poskytování péče jsou náročné. Automobily tak pomohou poskytovat péči co největšímu počtu uživatelů,“ uvedla Sovjáková.

Prvotní radost ze solidárního počinu měst a obcí regionů ale některým kazí malé využití. „Napřed jsem se zaradoval, když jsem viděl fotku, ale pak jsem zesmutněl. Je chválihodné, že automobil pomůže lidem, kteří vyžadují péči a ulehčí to situaci pečovatelkám. Na druhou stranu jsem očekával, že auto pomůže i lidem, kteří se potřebují dostat například k lékaři a na sanitku nemají nárok, nebo potřebují na nákup. Podobná služba senior taxi funguje například v Moravském Krumlově, běžně na Vysočině v několika městech, ale co vím na Znojemsku zcela chybí. Byl bych rád, kdyby se tím někdo už vážně zabýval,“ doufá například Jakub Striegler z Višňové, který provozuje portál Sociální noviny.