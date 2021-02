Jako medička jezdí denně na lékařskou praxi do Rakouska z Boskovštejna na Znojemsku přes hraniční přechod v Hatích. „Jsme rodina pendlerů, denně to všichni řešíme společně. Problém jsou teď kamiony, s nimiž stojíme společnou frontu až k freeportu, kde se teprve fronta rozděluje. Rakouští zaměstnavatelé zatím pozdní příchody tolerují, ale pro všechny je to nepříjemné a dlouhodobě neudržitelné, obává se Gritsch.

Uvítala by otevření alespoň jednoho dalšího přechodu, třeba v Hnanicích. „Je spousta lidí, kteří jezdí za prací do Hornu, cesta by se jim tak zkrátila až o hodinu. Přemýšlím nad tím, zda by nestálo za pokus sepsat kvůli otevření dalšího přechodu petici pendlerů a zredukovat tak aspoň ty strašné fronty. Tohle opravdu není dlouhodobě proveditelné a myslím, že nikoho nebaví neustále jezdit pozdě do práce, nehledě na promarněný čas,“ snaží se najít řešení.

K petici se během několika hodin přihlásilo ve středu ráno na šedesát lidí a další přibývají. „Nechci tvrdit, že by to mohlo stoprocentně zafungovat, ale pokud se aspoň nezkusíme ozvat, dáváme tím naopak najevo, že je to v pohodě. Chceme rakouské představitele alespoň přimět k zamyšlení. Neříkám, že je třeba otevřít hranice, ale alespoň jeden další přechod a rozdělit fronty na poloviny,“ myslí si Gritsch.

Pod petici by se podepsala i Míša Pavel ze Znojma. „Myslím, že by se připojilo i hodně rakouských občanů, co zaměstnávají lidi z Česka,“ nepochybuje.

Pochybnosti o účinku petice má naopak Soňa Vocilková. „Komu byste tu petici chtěli předložit? To by muselo až do parlamentu, a než by se tím někdo začal zaobírat, tak bude po všem,“ komentovala výzvu na facebooku.

Do Rakouska se pendleři ze Znojemska dostanou nyní pouze přes dva přechody, z Hatí a Hevlína do Laa nad Dyjí. Dojíždějící z Břeclavska pak z Mikulova.

Pendleři se obávají, že neúnosnou situaci ještě víc zkomplikuje avizované nařízení o povinné registraci a testech na covid. Podle informací na portálu českého ministerstva zahraničních věcí mají vstoupit v platnost od páteční půlnoci, podle rakouských zdrojů od pondělí 8. února. „Informace jsou nejasné, nevíme s čím a od kdy máme počítat. Zda budou testy platit týden nebo tři dny. Fronty budou mnohem delší a pro pendlery to bude i logisticky náročnější, vznikne zmatek,“ obává se Gritsch.

S pomocí přispěchal včera i starosta Znojma Jakub Malačka. „Mluvil jsem s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a řešil jsem s ním situaci na hraničním přechodu Hatě. Požádal jsem ho o pomoc s propojením na rakouskou stranu, zdali by bylo možné například navýšit počet policistů na hraničním přechodu. Nebo přijmout jiné opatření pro urychlení kontrol. Přislíbil mně, že bude kontaktovat rakouskou ministryni. Zároveň mě spojil s vídeňskou velvyslankyní Ivanou Červenkovou, která bude řešit situaci s dolnorakouskou vládou. Řeším i mobilní testovací místo,“ uvedl Malačka.