Potvrdil to v pátek starosta Znojma Jakub Malačka. „Na testování jsme se domluvili se společností Podané ruce a přípravy na zřízení mobilního testovacího místa jsou v plném proudu. Jako město jsme nabídli veškerou součinnost, tedy zařízení zázemí, ukazatele, koridory, elektřinu a podobně. Chci, aby bylo testování nejpozději do středy nachystáno,“ uvedl Malačka.

Povinné testování i registraci pendlerů požaduje rakouská strana, podle posledních informací začne nařízení platit právě ve středu 10. února. Kvůli většině uzavřených přechodů se už nyní tvoří v Hatích i dvouhodinové kolony.

Mobilní testovací místo najdou zájemci na parkovišti u zábavního centra Terra Technica, vždy v pondělí od 15.00 do 20.00 hodin, ve středu od 12.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 13.00 hodin. „Registrace bude možná předem, aby se lidé nemuseli zdržovat papírováním na místě. Výsledky testu pak obdrží online, takže odpadne čekání na výsledek,“ informoval Malačka s tím, že přesné informace o registraci sdělí co nejdříve. Na zřízení testovacího místa se podílí i obec Chvalovice, v níž se přechod Hatě nachází.

Testovací místa ve znojemské nemocnici a budově Synlab zůstávají otevřená i nadále.