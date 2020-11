„Jsem pro snižování daní, ale musíme na to mít,“ kritizoval nedávno zvolený senátor a člen opoziční TOP 09.

Konkrétně Moravský Krumlov by tak přišel o zhruba patnáct milionů korun. „Znamená to, že třeba nezasíťujeme některé pozemky a nemůžeme začít některé nové investice,“ podotkl Třetina, aniž by byl konkrétní. Dokončení opravy zámeckého komplexu v Moravském Krumlově, která je podmínkou návratu Muchovy Slovanské epopeje, to však podle něj neohrozí.

Bedřich Vitouch navštívil krumlovský zámek před několika lety. „Byla by škoda, kdyby se to neopravilo, je to krásné místo,“ podotkl muž z Blanenska. Schválené návrhy poslanců mu ale nevadí. „Jsem důchodce, takže to na mě nemá zase takový vliv. Věřím, že pro kraje, obce a města to nakonec nebude tak hrozné, protože na různé projekty využijí množství dotací a trh to nějak srovná,“ myslí si.

Starosta Znojma Jan Grois to však vidí jinak. Město by podle něj za této situace přišlo o zhruba šedesát až sedmdesát milionů korun. „Superhrubá mzda je nesmysl. Její zrušení bohužel přichází ve špatné době, obce a kraje to připraví o dvacet procent rozpočtu,“ spočítal Grois.

Vláda by podle něj měla krajům i obcím výpadek peněz dostatečně kompenzovat, jinak hrozí ohrožení poskytování základních služeb, investicí a oprav. Úspory chce vedení Znojma zatím hledat v provozu, na investice hodlá sahat až na posledním místě.

Že jde o špatný krok, si myslí také starosta Hrušovan nad Jevišovkou Miroslav Miloš. „Silně s tím nesouhlasím. Myslím si, že je to populistický krok, obce budou živořit,“ uvedl Miloš.

SÁRA JESCHKEOVÁ