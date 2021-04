Svou výjimečnost může potvrdit titulem Nositel tradice lidové výroby a Mistr rukodělné výroby jihomoravského kraje.

Vyučený chladírenský mechanik propadl broušení perleti před třiceti lety. „Bavila se tím moje švagrová, zpracovávala odpad po knoflíkářích. Později jsem po ní zdědil i nasbírané zásoby, z kterých tvořím dodnes. Perleť je čím dál vzácnější materiál, je to vlastně polodrahokam. Už se z Asie nesmí do Evropy ani dovážet,“ odtajňuje.

Vedle blýskavého materiálu z škeblí a mušlí je stále vzácnější i rohovina. „Dříve jsem ji kupoval z masokombinátu, ale Evropská unie to zakázala, že je to nebezpečný materiál. Tak nakupuji rohy od soukromníků. Je to ale čím dál horší, protože ubývá krav, za chvíli bude rohovina vzácnost. Je to krásný materiál, ale je stále menší a slabší, protože je pro chovatele nežádoucí,“ krčí rameny Strmiska.

Fantazie a tvůrčí práce

V jeho domácí dílně se od brusných kotoučů víří perleťový prach. „Čím víc vrstev obrušujete, barva se mění. Když pak vidím jak se kousek krásně mění pod rukama, udělám z původně zamýšlené brože, třeba náhrdelník nebo náušnice. Rozpracovávám třeba dvacet nebo třicet kousků najednou, abych nemusel pořád měnit nástroje. Pak nastupuje fantazie a tvůrčí práce. Je to velký koníček, ne jen prostředek ‚na chleba‘,“ vyznává se ze záliby, která je mu ale i obživou.

Letos ale kvůli covidu pohořel, a to doslova. „Už rok jsem bez příjmu z podnikání, rozjezd bude velmi složitý. Navíc mi shořel motor brusky, mám jen náklady a žádné příjmy,“ lamentuje nad nešťastným rokem.

Své výrobky totiž prodává na jarmarcích. V dobovém kostýmu a stánku unikátní šperky prodává, ale i předvádí téměř zapomenuté řemeslo. „Peníze potěší, ale největší radost mám, když se výrobky líbí odběratelům,“ má jasno Strmiska.

Největší kolekci šperků z jeho dílny vlastní nevěsta. „Pro dceru kamarádky jsem jako svatební dar vyrobil kompletní kolekci z perleti s náhrdelníkem, náušnicemi, náramkem a broží. Sny o veledíle nechávám stranou, protože mě limituje materiál, mohu vyrábět jen malé věci,“ je smířený Milan Strmiska.

Dříve s ním vyráběla šperky i manželka Eva, kvůli nemoci ale musela oblíbenou činnost opustit.