Fanoušci Zbrojovky umí vyjádřit svou podporu i nevoliZdroj: Deník/Attila Racek

Zbrojovka ztratila sympatie fanoušků jiných klubů. Ublížil jí pád do druhé ligy

Perly z diskuzí na webech JM.Zdroj: FacebookZbrojovce neublížil pád do druhé ligy, ano, nepotěší to, ale druhou ligou to tak úplně není?

Hodně z nás pamatuje druhou ligu a bezva výjezdy.

Jenže poslední roky není u nás v Brně vůbec žádný pozitivní posun :-/ Téměř v ničem :-(

Takže logicky nemůže být řeč o nějakém velkém nadšení.

Čekat a doufat, to jediné zbývá. Jason Dark

Podle gifu, na kterém je prcek z roku 1, 2, 3, už asi čekáš dlouho. Erik Haering

Teď už je to spíše skoro… Perly z diskuzí na webech JM.Zdroj: FacebookJason Dark

Zbrojovka ztratila sympatie fanoušků jiných klubů. Ublížil jí pád do druhé ligy