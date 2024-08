Cestu mají rozdělenou do pěti úseků. První den dorazí do Znojma, druhý do Miroslavi, dále do Blučiny, Žarošic, Věteřova a Buchlovic a konečně v sobotu 24. srpna zamíří do Velehradu.

Vzít si mají růženec, spacák a karimatku, počítat musí se spaním pod střechou na zemi. Hodí se i pláštěnka a sto korun na zápisné a noclehy. „Zavazadla i vyčerpané poutníky poveze doprovodné vozidlo,“ sdělil za pořadatele vranovský farář Marek Dunda.

Podle něho se dá i bez většího tréninku trasa s kvalitní obuví ujít a vše je organizačně dobře zajištěné.

Jak připomněl, z Vranova vychází obvykle třicet účastníků, kteří před dvaceti lety začínali jako mladí, dnes je jim mezi pětatřiceti a padesáti lety. Zůstali pouti věrní a připojili se i někteří další. „Na celou cestu si já osobně netroufám kvůli zdraví, půjdu s nimi na začátku trasy a pak se připojím na konci," sdělil Deníku Dunda.

Zájemci o účast se mohou hlásit na e-mailu marek@fatym.cz nebo telefonu 606 808 104. Kompletní informace najdou také ZDE.

Vranov nad Dyjí – Znojmo – Velehrad 19. srpna 15.00 Vranov nad Dyjí – Znojmo (22 km)

20. srpna 6.30 Znojmo – Miroslav (32 km)

21. srpna 6.30 Miroslav – Blučina (36 km)

22. srpna 6.30 Blučina – Žarošice – Věteřov (37 km)

23. srpna 6.30 Věteřov – Svatý Kliment – Buchlovice (30 km)

24. srpna 7.30 Buchlovice – Velehrad (7 km)

Slavnostní mše svatá na Velehradě se koná v sobotu 24. srpna od půl jedenácté dopoledne. Již se tradičně zúčastní i další poutníci, kteří ve stejný čas na hlavní moravské poutní místo zamíří po dalších větvích letošního putování.

Návrat si zajišťuje každý samostatně.