Rozhořčení, údiv, srovnávání s politickými čistkami za doby totality ale také slova podpory a ocenění odborných i lidských kvalit. Takové věty se objevují v komentářích lidí, kteří podepisují petici za zachování pracovní pozice pro znojemského historika Jiřího Kacetla ve znojemském muzeu. Zatímco do minulého pátku petici podepsalo asi tři sta lidí, včera jich v elektronické podobě bylo přes devět set a v tištěné podobě dalších více než dvě stě.

Obrovskou podporou je překvapený a potěšený sám Kacetl. „Je to moc milé a já cítím velikou vděčnost vůči všem lidem, kteří se nebáli a petici podepsali. Čekal jsem kolem pěti set podpisů, ale tohle je pro mne opravdu překvapující,“ uvedl Kacetl.

Jak dodal, podpora lidí je pro něj důležitá. „Utvrdilo mne to v přesvědčení, že jsem snad neudělal nic tak zlého, abych si vysloužil tak tvrdý trest,“ dodal Kacetl.

Jak před týdnem Deník informoval, ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě Vladimíra Durajková řekla, že propuštění historika Kacetla je součástí snižování stavu pracovníků v rámci celého Jihomoravského kraje. „Pan Kacetl dostal skutečně výpověď pro nadbytečnost. Kromě snižování stavu on jako jediný ze zaměstnanců měl výtku pro neplnění pracovních povinností,“ konstatovala.

Ředitelka nyní tvrdí, že o petici ví, ale blíže ji nesleduje. „Nevím, komu je určena, komu ji budou autoři předávat,“ řekla včera Durajková. Jak dodala, petice nejspíš nebude mít vliv na změnu jejího rozhodnutí. „Nevím, co by mé rozhodnutí mělo změnit, ale může to být cokoliv. Člověk nikdy neví,“ dodala Durajková.

Znojemské muzeum zřizuje Jihomoravský kraj. Krajský radní pro kulturu Tomáš Soukal minulý týden konstatoval, že za rozhodnutím ředitelky stojí. „Výpověď není mířená proti panu Kacetlovi. Jde o snižování stavu v muzeích,“ reagoval.

Pod petici se podepsal například jeden z předních evropských historiků zabývajících se středověkem profesor Martin Wihoda. „Připojuji se, protože znám Jiřího Kacetla jako příkladného profesionála s mimořádným, muzejním poměrům se vymykajícím rozhledem a zapáleného znojemského patriota,“ napsal v komentáři Wihoda.

Petici zorganizovali čtyři členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě, jehož je Kacetl místopředsedou.

Mezi petenty je i jméno znojemského místostarosty Jana Blahy. Sám v komentáři dokonce hovoří o vyhazovu jako o politické záležitosti. Jiří Kacetl je totiž dlouhodobě v rámci znojemského zastupitelstva v opozici a často velmi kriticky vystupuje nejen na jednání zastupitelstva.

„Podepisuji, protože jako člověk zajímající se o historii vím, že Jiří Kacetl svou odbornou činností pozvedl stav poznání regionální historie. Už jedním ze svých počátečních počinů, zpracováním 77 divů Znojma, nastavil laťku velmi vysoko. Kdybych měl připomenout některou z jeho dalších úspěšných činností, tak to určitě bude mezinárodní renomé díky spolupráci s muzejními a dalšími institucemi v Dolním Rakousku. Řešit politicky nepohodlného člověka vyhazovem z práce, to je silné kafe. Takové praktiky bohužel nemohou přinést pro Znojmo nic dobrého, neřkuli přínosného a užitečného,“ napsal Blaha.

Ještě dál šel v komentáři Petr Konečný z Brna. „Vyhazov dr. Jiřího Kacetla z Jihomoravského muzea nemá jiný důvod než politicky motivovaný. Je to výsledek politického tlaku několika znojemských politiků, kteří nestrávili kritický hlas dr. Kacetla, který odmítl být poslušným, servilním zaměstnancem regionálního muzea, ale projevil se jako svobodný a sebevědomý občan i jako zvolený politik, vědomý si své zodpovědnosti vůči spoluobčanům. Věřím, že tato hanebnost bude brzy napravena. K podpisu této petice volám všechnu historickou a muzejní obec. Uvědomme si, že dr. Kacetl nemusí být poslední obětí manýrů mocných,“ reagoval Konečný.