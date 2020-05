Petice starostů: stát připraví obce a kraje o miliardy kvůli podpoře živnostníků

Krádež a pokrytectví. Tak označuje starosta Velatic na Brněnsku Jan Grolich návrh zákona, podle něhož mají kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné platit z části obce a kraje. Proto založil petici. „Je to jako by se vám soused chlubil, že dává peníze na charitu, a přitom bral třetinu z vaší peněženky. To je nepřijatelné," prohlásil.

Živnostník, řemeslník - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock