Polární záře nad Znojemskem. Podívejte se, jak nádherně vypadalo noční nebe

Ředitel školy Pavel Trulík je situací zklamán a považuje ji za nespravedlivou. „Jsem zklamaný a rozpačitý. Je to nespravedlivé. Výrok pana Blahy, že mu jde jen o to, aby škola fungovala, mě uráží. A ohání se v podstatě tím, že se můžu zúčastnit konkurzu, což mi přijde trošku směšné, po tom, co jsem vybudoval. Zatím o účasti uvažuji, kolegové mě přesvědčují,” uvedl pro Deník ředitel Trulík.

Ředitel dále odkazuje na to, že škola během jeho funkce dosáhla vyšší prestiže a výsledky jsou znatelné. Navíc se mu dostává podpory. „Je za mnou poctivá práce, hodně si cením nadstandartních vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči. Spousta lidí stojí za mnou, denně mě povzbuzují, chodí mi e-maily s podporou,” zmínil Trulík.

Zažila plačící učitelky

Dle jedné z podepsaných byla atmosféra na pracovišti tíživá a docházelo i k šikaně. „Petici jsem podepsala z důvodu toho, že se mi dostalo na škole nedůstojného zacházení s jasnými specifickými rysy šikany. Nejen mně, ale i dětem stojícím v mé blízkosti. Byla jsem přímým svědkem nedůstojného zacházení i s ostatními pedagogy," uvedla jedna ze signatářek petice, jejíž totožnost Deník zná.

Motivací k podepsaní jí mělo být to, že dané chování nepatří na půdu školy a ani do moderní pedagogiky. „Zažila jsem plačící a zhroucené dlouholeté a nekonfliktní paní učitelky těsně před důchodem, se kterými bylo nedůstojně zacházeno a které ze školy také z těchto důvodů odešly, přestože se jednalo o poctivé a pracovité učitelky, které měly děti rády," dodala.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Situaci okomentoval také člen školské rady Pavel Jajtner. „Současného ředitele jednoznačně podporuji a skutečně neznám žádné relevantní důvody jeho případného odvolání. Nerozumím proč by měl skončit, vykazuje perfektní práci, která je jasným důkazem, že je tím pravým ve funkci. Jsem s jeho prací opravdu velmi spokojen a plně stojím za ním,“ vyjádřil se Jajtner.

Konkurz vyhlásila rada města svým rozhodnutím minulý čtvrtek. Předpokládá, že jeho výsledek bude známý do konce tohoto roku.

MOŽNÁ VÁS ZAUJME: Opuštěné lázně ve Znojmě. V plánu jsou další prohlídky, osud budovy město řeší

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová