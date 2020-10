Za čtyři týdny od svého zveřejnění se pod petici Okrašlovacího spolku Znojmo za setrvání historika Jiřího Kacetla ve znojemském muzeu podepsalo přesně 1742 lidí. Jsou mezi nimi i podporovatelé z regionu a celého Česka, ale i zahraničí.

Jiří Kacetl. | Foto: Archiv Jiřího Kacetla

Iniciátoři předali petici s podpisy hejtmanovi i ředitelce muzea. Potvrdil to Otto Bouda, předseda spolku i petičního výboru. „Listinu s podpisy jsme předali oficiální cestou na úřad Jihomoravského kraje, co by zřizovateli Jihomoravského muzea ve Znojmě a také jeho ředitelce Vladimíře Durajkové,“ potvrdil.