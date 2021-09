„Ať v této raplácké době mají lidi taky něco zadarmo,“ komentoval své rozhodnutí autor, žijící v současné době v Brně.

Autorkou obrazové publikace je kurátorka a držitelka rakouského Čestného kříže za vědu a umění, italská hraběnka Francesca Pilati. „Trojjazyčná publikace se ohlíží za Kristkovou mezinárodní tvorbou, sleduje vznik Kristkova domu a zasazuje ho do kontextu autorova celoživotního díla,“ přiblížila Helena Roušová z Výzkumného ústavu komunikace v umění, jenž se na vydání knihy podílel.

Čtenáře zaujme například balancující piano na špičce Zámečku v Podhradí nad Dyjí, převážná část obsahu je ale věnována novému Kristkovu domu v Brně na Tišnovské ulici, jenž budí pozornost originálními nápady, popírajícími realitu. Jako například dvě obří ruce vystupující z rohu budovy, jež chrání živý strom. Ale také zlatý balvan, či stroj času, na jehož minutové ručičce obíhá Sisyfos. Cestou nahoru brzdí čas a cestou dolů ho čeká setkání s nymfou. „Na domě je i malba vlaku Tišnovky, který zde jezdil v autorově mládí,“ doplnila Roušová.

Na slavnostním otevření domu se zjevil i Lubo Kristek jako postava z obrazu Na hraně pouti do krajiny nekonečna. S berlou, symbolem strastí procesu stárnutí a končícího života. Závěrem premiéry však berlu zapíchnul do trávníku před domem a pronesl. „Na hranu se zatím nechystám, ta by měla ještě počkat. A snad mezitím obroste růží.“

Berla teď zůstane součástí Kristkova domu jako memento. Zájemci si mohou publikaci zdarma prolistovat nebo rovnou stáhnout na webech kristkuvdum.cz a vuku.cz.