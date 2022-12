Změny ve vedení linek městské dopravy

V provozu budou i nadále linky 801, 802, 803 a 804. Linka 805 se sloučí s linkou 804. Navíc vzniknou dvě nové linky obsluhované malými autobusy. „Ty na lince 806 obslouží Cínovou horu a zajedou k Domu s pečovatelskou službou Vančurova,. Linka 807 pojede z Přímětic k muzeu Motorismu. I nadále zůstane zachována noční linka 808. Linka 809 bude fungovat celodenně,“ upřesnil Květoslav Havlík z Kordisu.

Častější intervaly

Páteřní linka 804 bude jezdit nově dopoledne každých 15 minut místo stávajících 20 minut. O víkendech každých 30 minut místo stávajícího hodinového intervalu.

Místo současného hodinového intervalu budou nově každých dvacet minut jezdit ve špičkách pracovních dnů také autobusy na lince 802 a 809 ve směru Melkusova, plavecký bazén a Nový Šaldorf.

Rychlejší cestování

Nástup všemi dveřmi a zrušení kontroly jízdních dokladů u řidiče umožní zrychlit cestovní dobu. „Například nyní zvládá autobus linky 804 trasu mezi zastávkami Dukelská u mostu a Nemocnice za 28 minut. Od prvního ledna to díky novému odbavení a zkrácením pobytů na zastávkách zvládne za 20 minut,“ poukázal Havlík.

Do místních částí se lidé dostanou linkami 806, 807 a 809. Od prvního ledna bude častější spojení linkou 809 do Konic a Popic. O víkendech bude spojení každé dvě hodiny místo současné obsluhy linkou 818 mimo sezonu pouze třikrát denně.

Změny v regionálních autobusech

V souvislosti se změnami ve znojemské městské dopravě se mění i některé jízdní řády regionálních linek:



* Linka 817: bude lepší provázanost mezi linkami 801 a 817 pro Hradiště. Linka 817 bude v ranní špičce posílena na pravidelný hodinový interval a spolu s linkou 801 budou tak zajišťovat spojení pro Hradiště ráno každou půl hodinu.

* Linka 818: Až na výjimky některých spojů již nebude obsluhovat místní části Konice a Popice, které obslouží nová linka 809.

* Linka 825: Obce Plenkovice a Kravsko a místní části Znojma, Mramotice a Kasárna již nebude obsluhovat linka 805, ale nová linka 825.

* Na změny je třeba se připravit na znojemském autobusovém nádraží. Linka 818 bude nově odjíždět z nástupiště číslo 14 (společně s linkou 821) a linka 825 bude využívat nástupiště 12 společně s linkami 815 a 817.

Jednodušší odbavení cestujících

Do linek označených čísly 801 až 809 bude od prvního ledna umožněn cestujícím nástup i výstup všemi dveřmi. „Ti, kteří mají předplatní jízdenku nebo právo na bezplatnou dopravu, využijí druhých či třetích dveří. Jízdenku pak ukáží až na případné vyzvání pracovníka přepravní kontroly. Zavádí se tak odbavení známé z velkých měst s městskou dopravou,“ poukázal Havlík.

Cestující bez jízdenky, kteří budou platit za jízdné bankovní kartou, využijí druhé dveře. Nástup u řidiče pak doporučuje jen těm, kteří budou platit v hotovosti nebo nebudou vědět, jakou jízdenku si mají koupit.

Jak koupit jízdenku a za kolik?

Pro cesty po Znojmě bude možné koupit jízdenku systémem Pípni a jeď známým z Brna. U druhých dveří autobusu bude umístěn validátor. „Pro cestu linkou 801 až 809 bude stačit při každém nástupu jen přiložit bankovní kartu umožňující bezkontaktní platby. Nebude nutné nic vybírat ani potvrzovat. Celokrajský systém provozovaný KORDIS pak vyhodnotí počet jízd a zajistí, aby cestující za jeden den cestování po Znojmě nezaplatil víc než 40 korun. Po případné registraci pro slevovou skupinu na eshop.idsjmk.cz pak 20 korun. Za jednu jízdu městskou dopravou zaplatí cestující při platbě ve validátoru bankovní kartou 10 korun. Při případném přestupu na další spoj a opětovném přiložení karty k validátoru do 30 minut bude cena takto vzniklé přestupní jízdenky činit místo 20 jen 16 korun,“ popsal Havlík.

Jízdenku bude možné koupit i pro spolucestujícího, zájemce stiskne na validátoru tuto volbu a vybere jízdenku ze seznamu. Koupit tak může i kompletní sortiment jednorázových jízdenek pro celý systém IDS JMK, třeba i pro cestu Znojmo – Brno. Nebo třeba i vybrané jednodenní jízdenky například pro cestování po celé oblasti Podyjí za 100 korun na osobu.

Ve validátoru bude možné rovněž zakoupit libovolnou více zónovou jízdenku pro cesty v celém systému IDS JMK, není nutné si je kupovat u řidiče.

Nákup u řidiče bude totiž naopak dražší, kvůli snaze o zrychlené odbavení cestujících. „Jízdné placené v hotovosti u řidiče vyjde na 20 korun, zlevněná jízdenka na 10 korun. Doporučujeme tedy cestujícím buď využívat předplatní jízdenky nebo si kupovat jednorázové přes validátor a nastupovat prostředními dveřmi,“ pobídl Havlík.

Odbavení v linkách regionální dopravy

Na linkách s číselným označením jiným než 801 až 809, zůstávají v platnosti dosavadní pravidla. Cestující tedy nastupují jen předními dveřmi a u řidiče se prokáží jízdním dokladem nebo si jej koupí. Při cestě po Znojmě pak při platbě v hotovosti zakoupí jízdenku za 20 korun, při platbě bankovní kartou je cesta vyjde na 10 korun.

Kde získat informace

Nově na webu www.znojmojede.cz, na e-mailu info@kordis-jmk.cz nebo na telefonní informační lince 5 4317 4317. Od pondělí 2. ledna mohou lidé osobně zajít také na nově zřízené Kontaktní centrum IDS JMK na znojemském vlakovém nádraží. „Tam vyřídí vše potřebné včetně doložení nároku na slevu nebo zřízení nové elektronické předplatní jízdenky na bankovní kartě,“ upřesnil Květoslav Havlík.

Zvýhodněné předplatné 10+2

Nejvýhodnější jízdenkou pro cestování po Znojmě je roční jízdenka. Dospělého vyjde na 2500 korun, zlevněná vyjde na 1250 korun. „Protože pro některé občany může být složité tuto částku uhradit jednorázově, zavedlo město Znojmo jako první v kraji, zásadní novinku: ten, kdo si přes eshop.idsjmk.cz koupí po 1. lednu 10 stejných na sebe navazujících základních nebo zlevněných jízdních dokladů pro Znojmo (zónu 800), dostane jako bonus dvě stejné měsíční jízdenky pro zónu 800 bezplatně,“ poradil Květoslav Havlík.

Obyvatelé Znojma jsou z novinky v očekávání. "Asi bude ze začátku složitější si na nový systém zvyknout. Vypadá to ale, že by to mohlo být nakonec lepší," zvažoval Jaromír Nezveda.