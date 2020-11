Otevřený dopis zveřejnili znojemští Piráti na své facebookové stránce v pondělí. „Žádáme o zavedení streamu jednání zastupitelstva a možnost on-line účasti na jeho jednání. Také se ptáme na důvod zrušeného jednání zastupitelstva, které se mělo konat 26. října,“ uvádí v úvodu dopisu.

Jak dodávají, přistoupili k němu poté, co došlo k smazání jejich dotazu na stránce starosty. „Vzhledem k nelepšící se pandemické situaci jsou dle nás tyto body naprosto zásadní a mělo by se pracovat na jejich co nejrychlejším zavedení. Radě města jsme také nabídli pomocnou ruku při tvorbě a zavedení těchto bodů,“ dožaduje se za Piráty opoziční zastupitel Pavel Nevrkla.

Starosta Jan Grois zdůvodňuje zrušení zastupitelstva epidemiologickou situací. „Hlavním důvodem zrušení zastupitelstva byla opravdu epidemiologická situace. Rozhodli jsme se ho zrušit až po čtvrtečním zasedáním vlády, kdy došlo k výraznému zpřísnění opatření, protože se výrazně zhoršila epidemiologická situace. Také jsme celou situaci konzultovali s odborníky,“ uvedl Grois pro Znojemský Deník Rovnost.

Podle pokynů Ministerstva vnitra se mají podle něj zastupitelstva konat pouze v nutných případech, kdy hrozí například nebezpečí prodlení. „To v našem případě nehrozilo. O tom, že je možné, že se zastupitelstvo zruší, jsme také informovali jednotlivé kluby v průběhu týdne. Nelze srovnávat první březnovou vlnu a současný stav. Nyní dochází k plošnému komunitnímu šíření, i několik zaměstnanců úřadu je v karanténě, v březnu se jednalo o izolovaná ohniska,“ doplnil starosta.

S tím Nevrkla nesouhlasí. „Když bylo jednání svoláno, byl už vyhlášen nouzový stav a epidemiologické podmínky byly podobné jako při jeho zrušení,“ nelíbí se jmu.

Piráti se dožadují také živých přenosů z jednání zastupitelů, které podle jejich vyjádření měly být zavedeny už koncem loňského roku. „Jsem připraven pomoci městskému úřadu vypracovat změnu jednacího řádu dle výše uvedeného záměru. Dovolím si podotknout, že kdyby se město v létě připravilo, tak jsme distanční účast mohli již mít zajištěnou,“ dodal Nevrkla.

Starosta Grois redakci Deníku potvrdil, že na návrzích, které mají Piráti uvedené na svém facebooku, již na radnici pracují. „Na Radě města budeme v následujících týdnech řešit finální výběr postupu a firem, neboť se současně s tímto musí vyřešit i změna hlasovacího zařízení apod. Také dolaďujeme změnu jednacího řádu zastupitelstva, která toto taky musí reflektovat a kterou musí schválit zastupitelé,“ ujistil.

K otevřenému dopisu Pirátů se připojilo i pět opozičních zastupitelů Pro Znojmo. „Jelikož Jan Grois zasedání nejvyššího orgánu města Znojma náhle zrušil, je našich pět zastupitelů Pro Znojmo připraveno podepsat žádost o svolání zastupitelstva mimořádného,“ uvedli na své facebookové stránce.

Sedmnáctka zastupitelů vyjádřilo nedůvěru Janu Groisovi, který reprezentuje sociální demokracii, vzápětí po výsledku senátních voleb, v nichž ve druhém kole neuspěl proti starostovi Moravského Krumlova Tomáši Třetinovi. Krok vysvětlili i tím, že se starosta víc věnoval PR než práci pro město a svou volební kampaní rozdělil znojemské občany.

Požadují jeho odstoupení z funkce starosty a rekonstrukci městské rady. Prohlášení podepsali opoziční zastupitelé za uskupení Pro Znojmo, lidovců, SPD a Pirátů. Zapojili se také koaliční zastupitelé za hnutí ANO.