Stávající pískové hřiště v sousedství fotbalového hřiště začnou brzy vylepšovat dělníci v Moravském Krumlově.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek

„Položí tam nový povrch, umělou trávu. Vedle vznikne nová fitness zóna s workoutovým hřištěm a antukové hřiště,“ popsal chystanou úpravu místostarosta Krumlova Zdeněk Juránek. Dělníci již staveniště převzali, do práce se pustí, jakmile to dovolí počasí, zřejmě v březnu. Hřiště má být hotové do konce srpna. Stát bude 10,7 milionu, pět milionů získalo město z evropských fondů.