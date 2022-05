Ten chtěl chtěl oživit sdělování informací směrem k studentům prostřednictvím jejich vrstevníků. „K výzvě se sama přihlásila skupinka studentek a studentů z druhého ročníku oboru obchodní akademie. My jsme zajistili smlouvu s Ochranným svazem autorských práv k hudebním dílům. Studenti si vymysleli název rádia GPOA_OA2, zřídili si instagramový účet a také vytvořili logo rádia,“ přibližuje vznik školního vysílání Janský.

Z reproduktorů školního rozhlasu zní k uším žáků v každé třídě třeba informace o tom, co je čeká další týden a jaké akce jim škola naplánovala. „Poté následuje taková odpočinková část, jejíž součástí jsou pozvánky se zajímavými víkendovými tipy, a pak je již prostor pro písně na přání, které si právě přes instagram objednávají sami studenti z různých tříd,“ doplňuje Janský.

Rádio GPOA_OA2 vysílá zatím každý pátek o velké přestávce. Redakční tým sestavený z moderátorů Michaely a Jirky a kameramanky Eriky mají k dispozici mixážní pult a vysílání natáčí a sdílí na instagramovém účtu. Další studenti se pak podílí na zajištění chodu techniky. Do náplně vysílání se zapojují členové školního parlamentu.

Tvůrci by rádi rozšířili vysílání na dva dny v týdnu, v plánu mají různé soutěže, kvízy a písně. „Třeba za trest pro učitele za písemku a podobně. Jsou to vlastně aktivity, se kterými se jako běžní posluchači setkáváme i u jiných rádiových stanic,“ vítá nápady svých svěřenců Janský.

Inspirace

Přiznává, že ve Znojmě nejsou první vlaštovkou rozhlasového éteru. Inspirací jim byl podobný nápad na Střední odborné škole Dvořákova. „Tam projekt spustila kolegyně Eva Ryšková. A vzhledem k tomu, že máme i my velmi nadané a komunikativní studenty, rozhodli jsme se do studentského rádia pustit naplno,“ prozradil Janský.

Přál by studentům přibývající počet posluchačů i zúročení zkušeností nejen ve škole ale v životě. Do chodu vysílání také proto prý zásadně nezasahuje. „Nechceme být nějakým formální vysíláním, přeci jen je to rádio studentů, takže je potřeba jim ponechat trochu samostatnosti. Aby si vše mohli sami uzpůsobit svým potřebám,“ je přesvědčený Ivo Janský.

Mezitím končí i studentské vysílání a z reproduktorů zazní společné zvolání: Ahoooj!