S větší rezervou pitné vody mohou už nyní počítat obyvatelé Božic, Šanova a v dalších obcích na Znojemsku. Od konce tohoto roku jim ji zajistí nový skupinový vodovod za sto milionů korun.

Přejít do galerie

Postavením nového vodojemu v Božicích končí práce na zvýšení kapacity pitné vody v Božicích, Šanově a dalších obcích. Vodohospodáři jimi spustí vodu do konce roku. | Video: Jiří Čada

Vodohospodáři dokončují poslední práce. V Božicích a Šanově postavili i nové moderní vodojemy. Vodní globus v Božicích zvýší kapacitu vody o padesát kubíků. „Starý vodojem má za sebou už třicet let, bylo potřeba ho vyměnit i kvůli napojení na nové potrubí, přes které poteče pitná voda i do dalších obcí. Projekt nového skupinového vodovodu sahá až do Velkého Karlova, Hevlína, Dyjákovic a Šanova,“ popsal starosta obce Karel Hala.