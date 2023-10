Původně chtěl investor touto dobou již žádat o stavební povolení tak, aby na začátku příštího roku mohly započít stavební práce. Projekt s sebou však přinesl různé problémy, například s dopravním napojením nové čtvrti. „Vedení města na projekt Pod Městským lesíkem navazuje a pravidelně s investorem jedná. Jedním bodem k jednání je řešení křižovatky mezi ulicemi Přímětická a Únanovská a její změna na okružní. Diskutuje se také umístění školky do nové lokality," přiblížila znojemská mluvčí Denisa Mandátová.

I tak chce developer začít s výstavbou už za rok, hotovo by podle něj mohlo být nejpozději do sedmi let. „První byty ale budou hotové do tří let," upřesnil Bazal. Cenu, za kterou bude společnost nové bydlení za několik let prodával, si odhadnout netroufnul.

Podle znojemského makléře Davida Kulhánka je ale vysoká pravděpodobnost, že budou byty velmi drahé. „Je to lukrativní lokalita a výstavba dnes opravdu není levná. Developer navíc bude prodávat tak, aby se mu vrátila investice," vysvětlil Kulhánek. Společnost Joka pozemky o rozloze čtyř hektarů koupila od města před více než dvěma lety za bezmála sedmadevadesát milionů korun, což je o šedesát milionů víc, než byla minimální kupní cena.

Zmíněný investor ovšem pohlíží i za hranice města. V pár kilometrů vzdálené Dyji s necelou pětistovkou obyvatel plánuje postavit čtyřiadvacet rodinných rodinných jednopodlažních domů s rovnou střechou. „Určené jsou pro klienty, kteří mají blízko k přírodě a její ochraně. Všechny budou mít zelené střechy, fotovoltaické elektrárny a vybaveny budou systémem pro užitkové využití dešťových vod v domácnosti. Nedílnou součástí je vytápění formou tepelných čerpadel," představil projekt Bazal.

Stavět začne Joka v Dyji začátkem příštího roku. I na tento projekt ovšem Kulhánek pohlíží skepticky. „To, že lidé kupovali bydlení v okolí větších měst, to byl trend před deseti lety. Dnes je to naopak. Lidé si spočítali, že pokud mají děti a musí je vozit například na kroužky, tak se z nich stávají otroci," popsal makléř.

Již rozestavěná je ve Znojmě Rezidence Jarošova, která ve městě nabídne téměř osmdesát bytů o velikosti 1+kk až 4+kk. Kolaudace nového domu je v plánu na jaře přespříštího roku. „V současné době máme zarezervováno zhruba padesát procent bytů. Jedná se o bydlení v blízkosti historického centra města s velice dobrou dopravní dostupností," uvedla Věra Svobodová za společnost S-A-S Stavby, která nové bydlení staví.

Byt 4+kk s rozsáhlou terasou vyjde v Rezidenci Jarošova na více než jedenáct milionů korun. Za garsonku s menším balkonem zaplatí zájemci necelé tři miliony.