V pondělí měla petice Plaveckého klubu přes dvě stě třicet podpisů. „Od našeho vzniku v roce 2017 se potýkáme s nedostatkem přidělených drah v městském bazénu pro naše plavce. Letos konečně v rozpise platném od září do prosince byl počet drah našemu klubu navýšen. Díky tomu jsme přesunuli plavce z Přímětic do Městských lázní a do kurzu pro začínající plavce v Příměticích přijali nové,“ uvedla v petici Monika Dufková, předsedkyně Plaveckého klubu Znojmo.

Koncert i oslíkův příběh u betléma. Zámek v Břežanech slavil advent

Zdůraznila, že dráhy jejich klubu jsou během tréninků zaplněné a využité na maximum, víc než dráhy oddílu jednoty. „Bohužel vedení města se navzdory vysvětlení situace rozhodlo od ledna snížit počet drah plavcům našeho klubu o pět ve prospěch oddílu TJ, která udává počet stovky plavců. Toto rozhodnutí negativně ovlivní tréninky dětí našeho klubu a nepovede ke zlepšení podmínek ani jednoho plavce v žádném z obou klubů,“ hájila svůj klub Dufková.

Na stranu klubu se přidal například opoziční zastupitel z Pro Znojmo Lukáš David. „Ve sportu platí zásada fair play. A pokud už ve Znojmě máme dva plavecké oddíly, mělo by se jim v podmínkách měřit stejným metrem,“ přiklonil se veřejně k petici David.

Příčinu sporu vidí mnozí v osobě trenéra a plaveckého olympionika Květoslava Svobody, který se stal po volbách koaličním zastupitelem za SPD (dříve člen ODS) a zneužívá podle nich svých možností. Hlasováním o dotacích pro sportovní kluby se také dostává do střetu zájmů. „Květoslav Svoboda je zastupitel a zároveň trenér plaveckého oddílu, který od města dostává dotace, část jeho platu je hrazena z dotací od města, takže při hlasovaní o sportovních dotacích zároveň hlasuje o svém platu. Teď je tady nová znepokojivá informace od konkurenčního plaveckého klubu,“ vyjádřil se k situaci opoziční zastupitel Jan Grois (Naše Znojmo, nyní označován jako nezávislý).

Dodal však, že obvinění bere s rezervou. „Spory by ale neměly odnášet děti a politická funkce nemůže být zneužívána pro vyřizování si účtů,“ doplnil Grois.

V Krumlově vymysleli unikátní izolaci z odpadu. Zateplí tramvaje v Německu

Květoslav Svoboda označuje nařčení naopak za pokračující snahu klubu o likvidaci oddílu TJ. „Opoziční politici cítí šanci jak se chytit anti senzace, tak učinili vše proto aby dehonestovali moje jméno. Kdyby na mém místě seděla paní Dufková, už nemá TJ kde plavat od září. Je jedno jestli to je Kyněra (dříve obviněný předseda oddílu, jehož údajné prohřešky policie neprokázala, pozn. redakce) nebo Svoboda. Prostě musí vše zničit aby mohla svůj byznys dobře prodávat,“ sdělil Deníku Rovnost Svoboda.

Ztotožňuje se také s vyjádřením předsedkyně oddílu TJ Veroniky Kolníkové. „Rozdělení bazénu je padesát na padesát, to bohužel plaveckému klubu nestačí a tak začali znova rozesílat maily, vytvářet petice a hrozit městu medializací. Smutné je, že si nikdo neuvědomuje, na základě čeho ty počty dětí mají. Když v nějakém městě fungují dva oddíly, které dělají stejný sport a jeden oddíl mediálně, avšak nepodloženě a bez důkazů osočuje druhý oddíl, je jasné, že rodiče nepůjdou k oddílu, o kterém se dočetli, že se v něm dělají finanční podvody,“ varovala před nátlakem podobným jako před lety Kolníková.

Podle jejích slov uvolnilo po volbách vedení TJ Květoslava Svobodu z funkce radního spolku aby ke střetu zájmů nedocházelo. „Na základě výsledku voleb rozhodl výkonný výbor uvolnit ho z rady spolku TJ plavání Znojmo na dobu jeho působení v orgánech města. Budeme rádi, když bude tento trojnásobný olympionik ve svém volném čase předávat zkušenosti našim mladým plavcům,“ dodala Kolníková.

Vyjádření vedení radnice se redakci zatím získat nepodařilo. O tom, zda se bude problémem zabývat či nikoliv, případně aktuálně doplníme.