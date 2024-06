Problémy s neutěšenou bezpečnostní situací ve Znojmě vygradovaly v těchto dnech. Podle informací na sociálních sítích měla skupina romských chlapců údajně v polovině týdne topit desetiletého hocha na tamní plovárně. Nepříjemný zážitek zveřejnil otec chlapce, po kterém jeho protivníci měli plivat a následně mu držet hlavu pod hladinou. O případu informoval server iDNES.

Incident na plovárně ve Znojmě se měl stát v polovině týdne. Snímek je ilustrační. | Foto: Pixabay.com

„Necháme si to líbit?,“ ptá se obyvatel Znojma otec desetiletého hocha, kterého měli napadnout Romové. Vyzývá všechny s podobnou zkušeností, ať je řeší udáním na městskou policii nebo na podatelnu města. Veřejně také sdílel dokument s vysvětlením, které podal strážníkům.

Vyplývá z něj, že jeho syn byl ve středu večer s kamarádem na Městské plovárně Louka v jednom z bazénů, když k němu přistoupila skupinka romských dětí ve věku asi deset až čtrnáct let. Nejdříve po něm plivaly. „Následně ho jeden z nich chytil kolem krku a další tři se mu snažili potopit hlavu pod vodu. To se jim na chvíli povedlo. Poté, co se syn vynořil z vody, začal volat o pomoc,“ popsal s tím, že romské děti utekly a jeho syn má po napadení pohmožděný krk a bolí ho záda.

Podle informací Deníku nebylo naštěstí nutné přivolat záchrannou službu. Městská policie vyhodnocovala kamerové záznamy a vyslýchala svědky události.

Neutěšená bezpečnostní situace ve městě se opakuje každé léto. Městská policie spustila náborovou kampaň a situaci má pomoci řešit nezávislý expert. Také nyní budou chodit v ulicích zdvojené hlídky policistů a strážníků. „Zaměří se zejména na lokality s vyšší koncentrací lidí, zejména v centru města. Mají přispět k udržování veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel i návštěvníků Znojma," zmínil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.