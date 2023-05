/FOTO, VIDEO/ Teplota vzduchu šplhající k sedmadvaceti stupňům Celsia, voda má čtyřiadvacet až šestadvacet. Podle druhu bazénu. První plavci skočili pod hladinu na Plovárně Louka ve Znojmě, tradičně jako první koupaliště na jižní Moravě otevřelo brány v pondělí v pravé poledne. Zájem byl velký.

Městská plovárna Louka. | Video: Město Znojmo

V půl třetí odpoledne se venkovním koupalištěm nesl dětský výskot a šplouchání vody, dospělí chytali první sluneční paprsky na lehátkách na trávníku vedle bazénu. „V první chvíli po otevření jsme přivítali sedmdesát návštěvníků, s postupujícím odpolednem chodí další. Předpokládám, že v pondělí jich celkem přijde sto padesát až dvě stě,“ sdělila správkyně koupaliště Jana Rejzková.

Otevření koupaliště uvítali důchodci, kteří přišli úderem dvanácté hodiny mezi prvními. „Poté začali chodit školáci, kterým skončila výuka i celé rodiny,“ dodala Rejzková.

Ve Znojmě otevře koupaliště. Louka po víkendu láká na vyhřívaný bazén

V květnu je plovárna ve Znojmě otevřená od dvanácti do šesti hodin večer. Dospělí u pokladny zaplatí pětašedesát korun, děti od šesti do patnácti let pak o dvacetikorunu méně.

„Voda v pětadvacetimetrovém bazénu je vyhřívaná, příznivci plavání tak mohou chodit na plovárnu i v chladnějším počasí,“ vzkázal mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík. Aktuální situaci na koupališti mohou zájemci sledovat i prostřednictvím webové kamery.

Na návštěvu plovárny se chystá třeba Jana Otřísalová. „Kdyby byla otevřená, šli bychom na ni s dětmi už v neděli, bylo vedro. Rozhodně si ale návštěvu koupaliště nenecháme ujít, zajdeme tam v nejbližších dnech,“ má jasno žena.