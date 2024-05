/VIDEO/ Přípravy na novou sezonu dokončili v těchto dnech pracovníci na znojemské plovárně Louka. Bazény jsou vyčištěné a napuštěné, přesně zastřižené trávníky připomínají samet. Jen hadice kolem bazénů naznačují, že návštěvníci si na otevření ještě několik týdnů počkají.

Plovárna Louka ve Znojmě je už připravená na novou sezonu. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Město počítá s tím, že koupaliště zpřístupní 1. června. „Bazén Louka a plovárna budou mít totiž souběžný provoz,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Loni plovárna otevřela jako první v kraji, a to 22. května. Letos to podle správcové sportoviště Jany Rejzkové možné nebude právě kvůli souběžnému provozu s krytým bazénem a nutnému personálnímu zajištění.

Jak doplnila, loni na plovárnu zavítalo 76 tisíc návštěvníků, a to včetně plaveckých klubů, roku 2022 to bylo 77 tisíc návštěvníků.

Za nepříznivého počasí tak milovníci plavání o pohyb ve vodě nepřijdou. Za fungování starých lázní na náměstí Svobody je totiž provozovatelé na sezonu zavřeli a veškerý personál přesunuli na plovárnu.

Nyní má město v plánu provozovat alespoň část sezony obě sportoviště. Měsíc bude nutná odstávka kvůli údržbě. „Krytý bazén Louka bude mít během prázdnin asi čtyřtýdenní technickou odstávka pro čištění krytých bazénů,“ informoval Kovařík.

Se závěrem dubna dokončili pracovníci na znojemské plovárně nejdůležitější přípravy na začátek nové sezony.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Plovárna bude pro návštěvníky otevřená od desíti hodin dopoledne až do devíti hodin večer. Kolik za vstupné letos plavci zaplatí, bude jasné až na začátku sezony.

Lidé ze Znojma i okolí se otevření plovárny nemohou dočkat. „Letos se začalo oteplovat brzy, takže už se moc těším, až si budu moci někde zaplavat a zchladit se v bazénu. Jen škoda, že se znojemské koupaliště otevírá až v červnu, myslím, že by klidně mohli otevřít dříve,“ podotkl Milan Hlávka.

Plovárnu s kapacitou 2450 návštěvníků nechalo město vystavět v letech 2003 až 2004. Zaplavat si mohou v rekreačním nebo kondičním bazénu, pro děti je připravené dětské brouzdaliště a bazén pro neplavce. Voda v bazénu je vyhřívaná, dá se v ní tak plavat i v chladnějším počasí. Samozřejmostí jsou i vodní atrakce jako tobogán, skluzavky nebo vodní fontány. V areálu se nachází i různá sportoviště, například hřiště pro plážový volejbal nebo hřiště pro míčové hry.

V srpnu minulého roku město otevřelo již zmíněný krytý bazén. Kromě velkého bazénu pro sportovce, menšího výukového a relaxačního bazénu a brouzdaliště je součástí i saunový svět a wellness. Bazén je otevřený každý den od devíti do devíti, kromě neděle, kdy otevírá v jedenáct. Za hodinový vstup do bazénu zaplatí lidé sto korun, za dvouhodinový vstup do bazénu i wellness pak 330 korun.