„Provoz a kapacitu venkovní plovárny, která je 2 450 návštěvníků, budeme letos upravovat podle požadavků a opatření vlády v souvislosti s koronavirem. Aktuálně se v areálu může pohybovat maximálně pět set lidí včetně personálu,“ informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Otevírací doba je v hlavní sezoně od června do srpna od 10:00 až do 20:00 hodin. Ve vedlejší sezóně od 12:00 do 18:00 hodin.