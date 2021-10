Podle informací Deníku Rovnost se společnost snaží novým provozem napravit i legislativní nesrovnalosti z minulých let. Za nenahlášené skladování suti v Břežanech jí před dvěma lety udělila Česká obchodní inspekce pokutu ve výši sto tisíc korun.

Podle posudku informačního systému EIA, jenž se zabývá posuzováním vlivu na životní prostředí, by provoz drtící a třídící linky neměl přesáhnout čtyři hodiny denně. V součtu ne víc, než dvě stě hodin za rok. A neměly by běžet současně. „Drtiče nejsou tak hlučné jako v kamenolomech a mají skrápěcí systém, který snižuje prašnost. Navíc budou umístěny za protihlukovou stěnou z železobetonu,“ rozptyloval obavy Petr Ševčík.

Než se likvidace suti v Břežanech rozběhne naplno, potrvá to ještě zhruba rok. „Nyní probíhá fáze vyjadřování dotčených subjektů,“ upřesnil Petr Ševčík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.