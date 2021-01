Loni přitom vedení České spořitelny uzavřelo také provozovnu v Podivíně. Údajně kvůli nízké návštěvnosti. „O plánovaném ukončení provozu pobočky ve Velkých Pavlovicích jsme informovali s časovým předstihem. Panu starostovi jsme předávali informaci pro místní zpravodaj již šestnáctého listopadu loňského roku. Uváděli jsme, že přestože máme nejširší pobočkovou síť v České republice, nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí“ zdůvodnil mluvčí České spořitelny František Bouc.

Jak poznamenal, chod poboček vedení pečlivě sleduje a podle míry jejich využití je přemisťuje, zvětšuje jejich spádovou oblast a případně je i uzavírá. „V této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 29. ledna 2021 provoz pobočky ve Velkých Pavlovicích ukončíme. Bankomat zůstane i nadále v provozu čtyřiadvacet hodin denně,“ doplnil Bouc.

Klientům, kteří budou potřebovat osobní obsluhu, je i nadále k dispozici pobočka v Hustopečích, která je běžně otevřená každý pracovní den. „Na jihu Moravy jsme v poslední době ukončili provoz asi pěti poboček. V letošním roce již nechystáme žádné zásadní kroky,“ ubezpečil Bouc.

Pokud by kvůli uzavření pobočky mělo dojít ke změně bankéře, dozvědí se o tom klienti včas elektronicky. „O případné změně je vždy informujeme. Situaci se zaměstnanci řešíme individuálně. Jednou z variant je jejich přechod do větší pobočky. Pokud bankéř přestoupí do větší pobočky, která je spádově blízká rušené pobočce, pak klienti zůstávají u daného bankéře,“ přiblížil mluvčí.

Od loňského léta jde přitom ve Velkých Pavlovicích už o druhou banku, která ukončila provoz kamenné pobočky. K poslednímu srpnu skončila i provozovna Komerční banky. „Je to škoda, ale nic jsme s tím nemohli udělat. Dopis bance jsme psali už v době, když rušila před dvěma roky bezhotovostní pokladnu, ale je to už hotová věc a její rozhodnutí,“ zareagoval loni starosta Velkých Pavlovic Jiří Otřel.