Radnice koupila novou strojovnu s modernější a úspornější technologií, díky které mohla bruslení na ledovém kluzišti obnovit. „Díky výkonnějším kompresorům se může bruslit až do téměř jarních teplot, plus 15 stupňů Celsia. Za nový kompresor město zaplatilo 1,8 milionu korun. Ostatní potřebné vybavení se použilo stávající,“ dodala mluvčí.

Městské kluziště Znojmo bude v provozu denně od 9:00 do 20:00 hodin, vstupné je 20 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Bruslit se bude až do konce jarních prázdnin.