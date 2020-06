Chodník v úseku mezi znojemskými ulicemi Hradišťská a Prokopa Holého, část cesty pod Hradišťskou, která vede do Gránic a později i ulici Prokopa Holého dočasně uzavřou stavební a výkopové práce.

Dělníci zde budou pokládat nový plynovod. „Úplná uzavírka chodníku v Pražské konkrétně mezi ulicemi Hradišťská a Prokopa Holého, bude platit od 15. do 25. června. Výkopové práce uzavřou i účelovou komunikaci, která vede pod ulicí Hradišťská, a to konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Hradišťská v délce přibližně sto metrů. Uzavírka potrvá od 15. do 18. června," sdělila pracovnice radnice Petra Maršounová.