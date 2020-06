„Připravili jste sice výborný projekt, ale my, kteří máme penziony dva až tři kilometry od Znojma, tuto možnost využití nemáme, přestože Znojmo propagujeme,“ postěžovala si například provozovatelka penzionu v Suchohrdlech Monika Nesnídalová.

Jak dodala, do programu se chtěla přihlásit. „Chápu, že někde hranice musí být, ale já podnikám jen tři kilometry od Znojma. Město prezentujeme, ubytováváme u nás lidi na Vinobraní a docela mi vadilo, že na nás Znojmo zapomnělo. Takže teď nás Znojmo tím, že podporuje jen znojemské podnikatele, vlastně znevýhodnilo,“ dodala podnikatelka.

Podobně problém vnímá i majitelka hospody a penzionu v Dobšicích. „Také bych této možnosti využila. Můj podnik je na hranici Znojma. Škoda, že to nejde,“ konstatovala majitelka Penzionu Zátiší Martina Večeřová.

Starosta Znojma Jan Grois vysvětluje, že to není kvůli omezené kapacitě není možné nabízet účast v projektu i mimoznojemským. „Bohužel nemáme takovou kapacitu, abychom zvládli zaregistrovat a účinně podporovat všechny podnikatele z regionu. Kapacita našich památek je omezená a hlavně by to i z hlediska marketingu nedávalo takový smysl,“ reagoval Grois.

Jak dodal, vedení Znojma si uvědomuje, že je situace je komplikovaná a je potřeba táhnout za jeden provaz v celém regionu. „Proto ZnojmoRegion vytvořil nový produkt s názvem Turistická karta. Cílem je, aby turisté strávili co nejvíce času v regionu a navštívili tady co nejvíce míst. Za navštívená místa totiž získávají odměny,“ naznačil Grois.

Zapojit do projektu se může každý podnikatel, nečlenové pak po zaplacení jednorázového poplatku patnáct set korun, který slouží k úhradě provozních nákladů). „Město Znojmo samo navíc podpořilo ZnojmoRegion mimořádným příspěvkem čtyři sta tisíc korun. Věřím, že společně turismus opět rozhýbeme,“ dodal starosta Grois.

Starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský si myslí, že podobné produkty podnikatelům výrazněji nemohou pomoci. „Podle mého názoru jde spíše o marketingový produkt. Nejde o nic nového, Znojmo se jen inspirovalo většími městy, které obdobné programy mají. My podobné možnosti nemáme. Děláme ale například známé akce jako napoleonskou bitvu a dobývání sklípků,“ nastínil Jenšovský s tím, že tusristy tak dobšičtí určitě budou díky svým akcím mít. (dak)