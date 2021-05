Podpoří sport, kulturu i dobrovolníky. Z městské kasy půjdou miliony

Přes dva miliony do kultury, milion do volnočasových aktivit a čtrnáct milionů korun do sportu. Částky, které Znojemští vytáhnou z rozpočtu města na podporu spolků. Zastupitelé podpořili také domácí hospic a dobrovolnickou činnost.

Znojemští hokejoví Orli. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lubomír Budný

Mezi největší příjemce městské dotace patří Orli Znojmo se čtyřmi miliony korun, dále pak fotbalový klub, florbalisté a dalších sportovci. „Největší podporu z kultury osm set tisíc korun získá letní Hudební festival Znojmo, Festival vína VOC Znojmo dvě stě padesát tisíc korun. Další částky poputují do Jihomoravského muzea ve Znojmě i k organizátorům festivalu alternativní hudby, divadla a výtvarna Šramlfest, ZUŠ a dalším,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Karolína Janečková. Individuální dotace ve výši 1,3 milionů korun poputuje také do Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě, a to na úhradu nákladů spojených s provozem. Ale také třeba na opravu památek či auto pro hasiče. Sladkokyselé klání. Porotci ve Znojmě vybírali Královskou okurku, podívejte se Přečíst článek › Znojmo pošle celkem dva miliony korun také na domácí hospic, do centra zdravotních služeb pro děti Kruh, dobrovolníkům do Adry a dalším. „Jsem rád, že se i přes nutné škrty v rozpočtu stále daří udržet programy individuálních dotací v sociálních a zdravotních službách na podobné výši jako v minulých letech a chci poděkovat za spolupráci všem poskytovatelům,“ uvedl místostarosta Pavel Jajtner zodpovědný za sociální a zdravotní oblast.