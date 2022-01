Nejdřív to byl malý lom, pak do něj sypali lidé stavební odpad. Více než padesát let ukrytou skládku pod zemí přeměnili správci parku na přívětivější místo pro rostliny a živočichy. Na likvidaci museli použít bagr a odpad vyvezlo několik nákladních aut. „Skládka vznikla na vřesovišti přibližně po roce 1968 na místě menšího selského lomu, ze kterého lidé těžili kámen na stavby a opravy domů v nedalekých Havraníkách,“ přiblížil vedoucí strážní služby Správy Národního parku Podyjí Petr Lazárek.