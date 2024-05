Zahrát si tenis, beach volejbal, fotbal nebo vzít děti na hřiště. To vše mohou zájemci na sportovišti v Únanově. Na sezonu zde opět otevřeli rekreační areál Pohoda včetně autokempu.

Únanovská sportoviště jsou až do konce května přístupná bez objednání. | Foto: Deník/Jana Karásková

Sportoviště umístěné v areálu koupaliště Pohoda nabízí zájemcům sportovní vyžití na víceúčelovém hřišti, tenisových kurtech i hřiště na plážový volejbal a trávník s fotbalovými brankami. Děti si mohou v areálu vyhrát na dětském hřišti. Sportoviště jsou až do konce května volně přístupná bez objednání.

V dubnu, květnu září a říjnu je sportoviště otevřené od dvou do šesti, o víkendu od desíti dopoledne, do šesti. V červnu od dvou hodin do osmi, o víkendu pak od desíti dopoledne do osmi. O prázdninách si zájemci zasportují každý den od desíti dopoledne do osmi hodin večer.

Ceník sportovišť a půjčení sportovních potřeb a více podrobností je na internetových stránkách obce.

Na sportoviště se návštěvníci dostanou přes areál autokempu, který je také součástí areálu koupaliště Pohoda.

Na otevření samotného koupaliště si ale budou muset lidé ještě počkat, podle internetových stránek obce se otevře prvního června. V červnu si návštěvníci zaplavou ve všední dny od dvou do osmi, o víkendu a také v červenci a v srpnu od desíti hodin dopoledne do osmi hodin večer. Ceny vstupného pro tento rok se pohybuje od sto padesáti korun za celodenní vstupné pro dospělého a sto korun za dítě do dvanácti let a seniorské vstupné.