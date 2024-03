Zlepšení vztahů vztahy mezi zaměstnanci a zavedení vzájemné komunikaci mezi nemocnicí a praktickými i odbornými lékaři. Takové plány zazněly na tiskové konferenci, kde nové vedení Nemocnice Znojmo představilo další vizi.

Změnou projde i poskytovaná péče. Mezi hlavní připravované novinky patří zejména opětovné zajištění pohotovosti ORL a komplexní rekonstrukce urgentního příjmu. Začít stavět by se mohlo v průběhu příštího roku.

Rozšíření čeká i další oddělení. „Chceme pracovat na rozšíření onkologické, hematoonkologické a transfuziologické péče a s tím související paliativní péči, laboratorní medicínu a další,“ vysvětlil ředitel znojemské nemocnice Miroslav Kavka. Samozřejmostí jsou podle něj nejnovější operační techniky a medicínské postupy.

Obří projekt na rekonstrukci nemocnice představilo minulé vedení již roku 2020. Práce začaly o dva roky později. Původní předpoklady hovořily o termínu dokončení do roku 2027. Lékaře i pacienty čekají kvůli pracím dosud nebývalé manévry a stěhování jednotlivých oddělení. Předchozí plány na modernizaci byly z roku 2015. Nynější vedení nemocnice se rozhodlo dotáhnout do konce projekt, který je kompromisem obou těchto plánů.

Příklad si Kavka vzal z předchozího vedení a hodlá pokračovat v budování PR a zviditelňování nemocnice. Hodlá také spolupracovat a oživit vztahy s rakouskými partnery.

Na pondělní tiskové konferenci představil nový ředitel znojemské nemocnice plánované změny.Zdroj: Deník/Jana Karásková

Miroslav Kavka se stal ředitelem nemocnice s účinností od 1. března. Nemocnici již v minulosti dlouhodobě vedl, působí také jako primář chirurgického oddělení. „Současné vedení nemocnice je složeno z dlouholetých zaměstnanců nemocnice, kteří se v jejím chodu plně orientují. Od prvního dne zajistili kvalitní lékařskou péči o pacienty a plynulý chod největší krajem zřizované nemocnice,“ okomentoval Karel Podzimek, radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví.

Kolektivní smlouva v nemocnici je podepsaná od začátku měsíce a zaručuje zvýšení platů zaměstnancům.

Kavka nastoupil na post ředitele poté, co se do konkurzního řízení přihlásil jako jediný. Jeho předchůdce Martin Pavlík kývl na nabídku vést organizaci pro krajské nemocnice a odešel i s částí znojemského vedení. „Panu Pavlíkovi jsme nabídli pozici v servisní organizaci, aby mohl předat své zkušenosti do všech krajských nemocnic. Znojemská nemocnice je zdravá nemocnice, nemuseli jsme tak hledat žádného krizového manažera,“ uvedl hejtman Jan Grolich k výběru kandidáta.

