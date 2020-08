Pak stavební firma udělá nový povrch obou ulic,“ sdělila za znojemskou radnici Petra Maršounová.

S pracemi souvisí uzavírky. Alšovou neprojedou auta od 16. do 31 srpna, Mládeže dostane finální podobu v termínu od 24. do 31. srpna. Kvůli plynovým přípojkám bude částečně uzavřena i ulice Vančurova. Od 17. do 30. srpna.

Kabely nízkého napětí budou dělníci pokládat ve Vídeňské ulici u autodružstva od 17. srpna do 2. září. Hlavní silnice bude bez omezení.