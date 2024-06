Písničkář a textař s nezaměnitelným smyslem pro humor, který si říká Pokáč, míří na Znojemsko. Zahraje a zazpívá svým příznivcům v Moravském Krumlově, a to v areálu Vrabčího hájku. Akce je součástí série letních koncertů.

Pokáč. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Koncert se koná v pátek 28. června a lístky jsou k mání na portálu smsticket.cz. Lidé za ně zaplatí od 290 do 490 korun. Děti do pěti let mají vstup zdarma. Na místě jsou vstupenky za 550 nebo 350 korun. Akce začne v šest hodin v podvečer.

Pokáč je český písničkář, který hraje na kytaru a ukulele. „V textech často humornou a satirickou formou zpracovává témata obyčejného života. Jeho videa mají na YouTube miliony zhlédnutí, mezi jeho úspěchy se řadí druhé místo v anketě Český Slavík v kategorii zpěvák, ocenění Platinová deska za prodej jeho studiových alb či vyprodané Forum Karlín,“ zmínili pořadatelé.

Zdroj: Youtube

Kdo nestihne páteční koncert v Moravském Krumlově, má šanci třeba 4. července v Jihlavě nebo 4. září v Brně. Přehled, kde a kdy Pokáč hraje, najdete ZDE.