Politická mapa Znojma se mění už několik měsíců před podzimními volbami do zastupitelstev obcí. Po vzniku koalice tamních občanských demokratů s lidovci po vzoru celostátního Spolu a oznámení zatím jen občanského uskupení Znojmáci ucházet se o hlasy voličů, o nichž Deník Rovnost informoval, přišel s novinkou i současný starosta města. Dříve kandidoval za ČSSD, z něhož před víc než rokem vystoupil. Do voleb teď půjde s vlastní stranou Naše Znojmo. „Po odchodu z ČSSD jsem dostal několik nabídek kandidovat za různé strany. S díky jsem je ale odmítl, právě na základě zkušeností, které mám s velkou politickou stranou,” zdůvodnil rozhodnutí jít vlastní cestou Malačka.

Mezi zakládajícími členy nového hnutí je známý znojemský stomatolog Milan Vantuch a akademička Mendelovy univerzity v Brně se specializací na daňovou gramotnost Lucie Formanová. K lídrům budou patřit také Blanka Dufková, expertka na speciální pedagogiku a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a Jan Simonides, dlouholetý primář Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo. Dva posledně jmenovaní jsou také znojemskými zastupiteli. „Chceme prosazovat moderní veřejnou správu a přitom ctít historii královského města Znojma. Jako první strana připravujeme protikorupční etický kodex, který bude závazný pro všechny naše členy. Do stojatých vod znojemské politiky chceme vnést novou energii, myšlenky i vizi o směřování Znojma,” naznačil program Malačka.

Mezi prvními oznámenými lídry chybí navzdory předpokladům současný místostarosta a Malačkův předchůdce Jan Grois, který ze starostovského křesla odstoupil před rokem po neúspěšných volbách do Poslanecké sněmovny. Zda o spolupráci uvažuje jasně neřekl. „Dostal jsem několik nabídek, které zvažuji. Do voleb je ještě spousta času a možné je vše,“ reagoval na dotaz Deníku Jan Grois. Současně nepopřel ani nepotvrdil kolující dohady o tom, že by v komunální politice chtěl skončit úplně.

Proti Malačkovu novému hnutí nic nenamítají ani členové současné koalice. „Rozhodně si umím představit spolupráci s těmito lidmi, předpokládám, že nebude těžké se s nimi domlouvat na dalším rozvoji města a navázat na rozdělanou práci,“ nepochyboval volební lídr KDU-ČSL Pavel Jajtner.

Podle politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity v Brně je běžné, když pro komunální volby zakládají kandidáti vlastní strany. „Voliči nebudou v případě negativních zkušeností přejímat celostátní trendy. Známé osobnosti dávají uskupením své jméno, na něž voliči slyší. Naopak by samy o sobě neměly šanci uspět bez člověka, který je v politice aktivní a je vidět v médiích, což je i případ Jakuba Malačky. Jeho šance na úspěch jsou nemalé,“ zhodnotil dění ve Znojmě politolog Miloš Gregor.