Přes tisíc pacientů hospitalizovaných s covidem a kolem dvou set na lůžkách jednotky intenzivní péče. Takový je předpokládaný stav covidových pacientů v jihomoravských nemocnicích na začátku prosince. „Ale obávám se, že čísla za čtrnáct dní budou podstatně horší," řekl hejtman Jan Grolich.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

K pondělku bylo v nemocnicích v kraji 826 pacientů s covidem, přes 120 na jednotkách intenzivní péče. Pořád platí podle Grolicha platí, že sedmdesát procent nakažených za poslední týden byli neočkovaní. „Očkovaní jsou pacienti nad pětasedmdesát let, kteří většinou mají více nemocí. Kdyby nebylo očkování, tak vzhledem k tomu, že delta varianta je na podzim tak silná, už v nemocnicích neřešíme žádné nouzové stavy, protože nemocnice by přetekly a umíralo by mnohem více lidí," prohlásil Grolich.