Vybrané peníze poputují na účely kompenzace osobních nákladů dobrovolníků, kteří se znojemské nemocnici kvůli pokračující pandemii rozhodli podat pomocnou ruku, nebo na přístroje a další pomůcky, které nemocnice potřebuje nejen ke zvládnutí těžké situace v souvislosti s pandemií Covid-19.

Přispívat mohou lidé i nadále prostřednictvím zaslání dobrovolných příspěvků na transparentní účet číslo 5960276349/0800 nejpozději do konce ledna příštího roku. "Zdraví je to nejdůležitější, co máme, proto všem děkujeme za každou darovanou částku," uvedl pořadatel sbírky a jevišovický starosta Pavel Málek.

Pořadateli sbírky jsou ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík, ředitelka znojemské okresní hospodářské komory Marie Jílková a jevišovický starosta Pavel Málek.

TEREZIE SEKÁČOVÁ