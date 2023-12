Důvodem snahy o změnu jsou zvýšené náklady na odpadové hospodářství. „Roční náklady v této oblasti vzrostly ve srovnání s rokem 2020 o téměř deset milionů korun. Celkově za rok 2023 zaplatíme téměř šestapadesát milionů korun. Od občanů přitom město získá příspěvek ve výši zhruba šestnáct milionů, zbytek jde z rozpočtu města,“ vysvětlila starostka Znojma Ivana Solařová.

Celkový podíl nákladů na jednoho obyvatele je tak necelých sedmnáct set za rok. Město dosud doplácelo na každého člověka tisíc korun.

Změny v dopravě na Znojemsku: od neděle doplní chybějící večerní spojení

Odpadů se dotkla i debata na posledním zasedání zastupitelstva. Opoziční zastupitel Jakub Malačka se obrátil na místostarostku Petru Svedíkovou Vávrovou a poukazoval na to, že nynější radnice dříve výši poplatku kritizovala. Bylo to v době, kdy lidé platili šest set korun. „Loni jste ve Znojemských listech uvedla, že lidé ve Znojmě jsou přeborníky ve třídění odpadu a poukazovala jste na to, že se po letech zvedl poplatek za odpady za našeho působení ze čtyř set na šest set. Chci se zeptat, proč jste poplatek nevrátili na čtyři sta korun,“ ptal se Jakub Malačka, který byl v minulém období starostou Znojma.

Místostarosta Svedíková Vávrová odkázala na nelehkou ekonomickou situaci celé republiky a doplnila, že poplatek se snižovat rozhodně nebude.

Přemýšlíte, co pod stromek? Vinobraní ve Znojmě spustilo předprodej lístků

Od té doby zasedla rada města a radní odhlasovali navýšení na osm set. „Zvýšení poplatku za odpady má dvě hlavní příčiny, na které jako město nemáme žádný vliv,“ zdůraznila starostka města Ivana Solařová.

První příčina souvisí s poplatkem za skládkování, který se v souladu se zákonem o odpadech každý rok zvyšuje. Do určitého množství uloženého odpadu tak město zaplatí pět set korun za tunu. Toto limitní množství se každý rok snižuje. „Nad určitý limit pak cena za tunu uloženého odpadu významně roste. Nad 180 kilogramu na obyvatele je to letos tisíc korun. A například v roce 2029 to již bude nad 120 kilogramů na obyvatele osmnáct set padesát korun,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Zdroj: Youtube

Druhou příčinou navýšení poplatku za odpady je změna sazby DPH od 1.ledna, která se prostřednictvím vládního konsolidačního balíčku zvyšuje z patnácti na jednadvacet procent.