Od 27. března se v Jihomoravském kraji online sečetlo přes 433 tisíc domácností, naopak sedmdesát tisíc písemných formulářů stále čeká na odeslání. "K dispozici ještě nemáme listinné formuláře z víkendu, protože pracovníci České pošty je dnes musí sesbírat ze schránek a shromáždit na sběrná místa. Zaznamenali jsme ale celorepublikový nárůst online sčítání. Za neděli jich přibylo šedesát tisíc," uvedla v pondělí mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Jihomoravský kraj je po Praze druhým krajem s nejvíce sečtenými obyvateli. Nejvyšší čísla odevzdaných formulářů v přepočtu na sto bytů zaznamenaly obce do pěti set domácností na Znojemsku. Z velikých jihomoravských měst dominuje Břeclav s Kuřimí. Na druhé straně žebříčku se pohybují místa zaměřená na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatkové oblasti.

Problém s chalupáři

Právě malý počet lidí s trvalým pobytem v obci Lhoty u Olešnic na Blanensku je podle starostky Aury Kučerové důvodem, proč oblast nedaleko Boskovic patří k nejméně sečtenému místu na jihu Moravy. „Z pětačtyřiceti chalup je trvale obydlených deset. Navíc dvě z nich jsme se ještě nesečetli. Ty přitom tvoří polovinu celkového počtu obyvatel,“ vysvětlila Kučerová.

Ze čtyřiceti obyvatel Lhoty u Olešnic jich převážná většina využije písemnou variantu sčítání. „Více jak polovina lidí v naší vesnici s počítačem neumí pracovat. S lidmi mám ale dobrou zkušenost a vím, že se nakonec všichni sečteme,“ ubezpečila starostka.

Online formulář táhne

Online variantu přitom v letošním sčítání využila většina domácností nejen na jižní Moravě, ale i ve zbytku republiky. „Je to opravdu jednoduché a rychlé. Zvládnete to odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Vyplnění online formuláře pro jednu osobu trvá průměrně 15 minut a nemusíte hledat poštovní schránku nebo kontaktní místo sčítání, kde se odevzdává formulář v listinné podobě,“ popsal výhodu předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Virtuální variantu využila například Brňanka Markéta Padalíková s pětičlennou rodinou. „Manžel nás sečetl přes online formulář hned první týden, co to šlo,“ řekla žena.

Naopak Ondřej Šando nechal vyplňování dotazníku na poslední dny. „Nějak jsem na to zapomněl a přihlásil se až dva týdny zpátky. Online sčítání je ale dobrá varianta, co to dost ulehčuje,“ svěřil se v pondělí redaktorce Rovnosti v ulicích Brna.

Rychle na web, hrozí pokuta

Aby lidé ještě vyplnili dotazníky, upozorňuje i předseda Českého statistického úřadu. „Doporučujeme sečíst se online prostřednictvím webu scitani.cz nebo mobilní aplikace Sčítání21. Čísla z posledních dní a hodin ukazují, že tuto formu stále preferuje většina občanů,“ radil Rojíček.

Tomu, kdo se odmítne sečíst, hrozí pokuta až deset tisíc korun. „Až se pro statistické účely formuláře zpřístupní, postupně se k nim přiřadí údaje z registru státu. V tu chvíli bude jasné, kdo je sečten jen v omezeném rozsahu, neboli o něm nebudou jiné informace, než jaký má stát. Takže zřejmě formulář nevyplnil. Český statistický úřad je poté povinen dávat podnět k prošetření a eventuálně k dalšímu řešení obcím s rozšířenou působností. Pak už se to řeší v rámci přestupkového řízení a to jde skrze obce,“ přiblížila postup nesplnění občanské povinnosti Voldánová.

Takových přestupků v Jihomoravském kraji při minulém sčítání odhalil Český statistický úřad stovky.

Nejaktivnější obce v Jihomoravském kraji (sčítání formuláře na 100 bytů k 10.květnu 2021)

Obce do 500 bytů:

Oslnovice na Znojemsku - 128,6

Podhradí nad Dyjí na Znojemsku - 123,1

Lančov na Znojemsku - 115,6

Nebovidy na Brněnsku - 113,7

Lechovice na Znojemsku - 109,0

Obce do 3000 bytů:

Popůvky na Brněnsku - 106,1

Dobšice na Znojemsku - 101,1

Mikulčice na Hodonínsku - 99,3

Modřice na Brněnsku - 99,0

Holubice na Vyškovsku - 96,9



Obce nad 3 000 bytů:

Břeclav - 92,8

Kuřim - 91,8

Vyškov - 91,5

Šlapanice - 90,9

Hodonín - 90,7