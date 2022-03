„Opravu radniční věže jsme plánovali delší dobu. Při pravidelných prohlídkách se totiž potvrzoval zhoršující se stav střechy a krovů. Nejedná se o havarijní stav, ale časem by se ještě více zhoršoval, proto je oprava na místě,“ potvrdil starosta Znojma Jakub Malačka.

Ke konci března předá město stavbu realizační firmě a následně radniční věž překryje lešení. „Občané se nemusí bát, že by se po dobu rekonstrukce museli dívat na zelenou, nebo modrou síť kolem lešení. Na ochranné síti bude otištěna právě radniční věž. Zejména v zahraničí je to běžná praxe u významných památek a my si toto poprvé vyzkoušíme i u nás ve Znojmě, “ upozornil Malačka.

Radniční věž ve Znojmě chtějí zapsat mezi národní kulturní památky

Město bude stát oprava věže téměř třicet milionů korun bez daně. Práce by měly skončit na podzim příštího roku.

Radniční věž je jednou z hlavních dominant Znojma. Ročně ji navštíví více než třicet tisíc návštěvníků. Z ochozů věže je výhled nejen na město, ale i na Pálavské vrchy či za pěkného počasí i na vrcholky rakouských Alp. Užít si je stačila Soňa Třináctá z Brna. "Byli jsme tam v létě, ani jsem nevěděla, že se bude věž opravovat. Výstup byl náročný, ale za ten výhled to stálo," ocenila turistka.