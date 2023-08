Právě město Znojmo by mělo přímětickou pobočku nově provozovat. „Po oznámení zrušení některých poboček se vedení Znojma rozhodlo zapojit do programu Partner Plus. Ten umožňuje provozovat pošty nad rámec legislativních požadavků,” řekl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Smlouva mezi oběma stranami stále není podepsaná, mluvčí však očekává, že k tomu dojde v blízké době.

Pobočka má po krátké pauze znovu otevřít na začátku září. Potvrzuje to i leták umístěný za vstupními dveřmi přímětické pobočky.

Představitelé Znojma tam plánují zachovat téměř všechny poštovní služby, na které byli klienti zvyklí. Provoz pošty podle Solařové není tak nákladný, aby udělal velkou díru do rozpočtu Znojma. „Provoz této pobočky vyjde maximálně na milion a půl korun za rok. Částka pro představu zahrnuje pronájem budovy, mzdy pro zaměstnance, licence, provozní a další náklady,” vyjmenovala starostka.

Podle ní si obyvatelé Přímětic, kde žije více než čtyři tisíce lidí, rozhodnutí Znojma pochvalují. „Jsou rádi, že se podaří udržet provozovnu otevřenou. Naopak zaznamenáváme řadu negativních reakcí na samotné rozhodnutí pošty o uzavření velkého počtu poboček. Obyvatelům to výrazně komplikuje život,” doplnila Solářová.

Hejtman Jan Grolich před časem kritizoval, že představitelé obcí dlouho neznali podmínky, na základě kterých by mohli provozovat pobočky pošt v režimu Pošta Partner plus. „Chápu, že Pošta Partner plus byla nachystaná pro úplně jiné případy. Teď se parametry mění, aby to dávalo logiku pro města, ale za mě je to pozdě. I v případě, že se někdo rozhodne Poštu Partner plus zřídit, bude tam nějaké měsíční okno," zamýšlel se hejtman na konci dubna.

Ve Znojmě fungovalo celkem pět poboček. Dvě Česká pošta letos v létě zrušila. Jednou ze zavřených byla i ta Přímětická. „Česká pošta na základě změny zákona avizovala zrušení tří set poboček ke konci června. Mezi nimi byla i pošta Znojmo 5 v ulici Dukelských bojovníků. Po jednáních se zastupitelstvem Znojma byla tato pobočka vyměněna za poštu v Příměticích," vysvětlil mluvčí Vysoudil.

Pošta Partner Plus:

• Projekt byl v minulosti zřízený kvůli zájmu developerů o nepovinnou poštu.

• Česká pošta letos upravila podmínky pro provozování pošt Partner Plus s ohledem na možnosti obcí, a to jak technické, tak finanční.

• Provozovatel se může rozhodnout, zda si poštu Partner Plus vybaví vlastním nábytkem, trezorem, či zda si nechá provozovnu zařídit Českou poštou.

• Od toho se odvíjí vstupní náklady, které začínají na 48 500 korunách a zahrnují vstupní školení, administraci, externí a interní označení, nebo provozní materiál.

• V září by mělo fungovat celkem 12 pošt Partner Plus v celé republice.

MAREK BERČÍK