/FOTO/ Rukama jí prošlo na čtyřicet tisíc novorozenců. V prvních dnech života o ně pečuje už čtyřicet jedna let. „Řada holčiček, jež jsem chovala jako novorozence, jsou dnes maminky. A dnes pečuji o jejich děti. Zdá se mi to neuvěřitelné,“ říká dětská sestra ze znojemské nemocnice Hana Lorencová.

O novorozence ve znojemské porodnici se stará přes čtyřicet let. Hana Lorencová stála také u zrodu spolupráce s Patchworkovým klubem. Jeho členky už ušily pro děti zavinovačky za téměř půl milionu korun. Na snímku při předávání. | Foto: Se souhlasem Nemocnice Znojmo

Staniční sestra novorozenecké jednotky intenzivní péče v porodnici by prý nikdy neměnila. Kdyby se znovu narodila, bude dělat to samé. „Začínala jsem na úseku patologických novorozenců v Kojeneckém ústavu ve Znojmě. Ten se později přesunul do nového oddělení v naší nemocnici, kam jsem nastoupila po mateřské. Ročně se tady narodí na devět set dětí,“ počítá rekordmanka.