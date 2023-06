/VIDEO/ Cestu na Balaton v osmdesátých letech, kterou provázela řada komických situací, podnikli ve středu diváci na znojemském Horním náměstí. Jedenáctý ročník festivalu Znojmo žije divadlem totiž nabídl představení herecké dvojice pod názvem Balaton 1982. Festival se letos koná v netradičním termínu, a to na přelomu června a července.

Balaton 1982 a festival Znojmo žije divadlem. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Další zábavu si lidé užijí ve čtvrtek na Horním náměstí a pobaví je Klaun Hubert, u Enotéky vystoupí Labil Bones. Kdo neměl příležitost vrátit se v čase na Balaton, situační komedii beze slov si může užít ještě ve čtvrtek v šest hodin navečer na Horním náměstí.

„Náš divadelní festival je jednou z nejodvážnějších akcí, kterou pořádáme. Ve všech směrech jde proti proudu. Zveme do alternativní scény cirkusového šapitó, a to v letním termínu, kdy má většina divadel prázdniny. O to více si vážíme všech návštěvníků, kteří za námi pravidelně vyráží,“ sdělil František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Tradičně nabídnou pestrou přehlídku divadelních žánrů. Nebude chybět činohra, stand-up, pohybové divadlo, improvizace, renesanční fraška a v neposlední řadě pouliční divadlo.

Festival trvá do 2. července a vrcholem je představení s Pavlem Liškou. Podrobný program najdou zájemci na webu Znojemské Besedy.

Vinobraní ve Znojmě hlásí novinku. Královnou bude herečka Marta Dancingerová

Beseda je také pořadatelem největší kulturní a společenské akce roku - Znojemského historického vinobraní. Do konce srpna lidé koupí lístky za zvýhodněnou cenu.