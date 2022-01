Informaci potvrdil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. „Pracovníci veterinární správy odebrali na místě vzorky a ty odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To potvrdilo ptačí chřipku H5N1,“ informoval Vorlíček. Ptačí nákazu zaznamenali veterináři v Bojanovicích začátkem týdne.

Těla uhynulých nosnic byla zlikvidována v asanačním podniku a provedena předběžná desinfekce chovu. Veterináři vyhlásili ochranné pásmo, do něhož spadají obce do vzdálenosti tří kilometrů od Bojanovic.

Chovatelé musí vyplnit formulář o počtu chované drůbeže a informace předat na obecní úřady. Musí také zajistit, aby drůbež nepřišla do styku s volně žijícími ptáky, či sousedním chovem. V mnoha obcích zřídili také kontejnery pro odkládání uhynulých kusů. „Drobní chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov, mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Neměli by ale pouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi,“ upozornil mluvčí veterinární správy Vorlíček.

Koncem roku zachytili veterináři ohnisko ptačí chřipky také v Hovoranech na Hodonínsku. Chovatel v průběhu vánočních svátků nahlásil hromadný úhyn zhruba 1000 z přibližně 6000 bažantů chovaných v tamní bažantnici.

Koncem listopadu se nemoc objevila také v malochovu drůbeže v Lednici na Břeclavsku. Chovatel tam nahlásil úhyn osmi slepic.