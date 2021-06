Práče: devět žen zvedne z gaučů osm set obyvatel vesnice

/VIDEO/ Když to ženské v Práčích na Znojemsku rozbalí, baví se celá dědina. Chyběla jim zábava a akce, tak se toho chopily samy. „Založily jsme kvůli tomu Spolek žen Práče, je to už asi deset let. Nic se tu nedělo, to nám vadilo,“ říká pokladní a nepsaná mluvčí party žen, Pavla Ošťádalová.

Za sestřičky, kankánové tanečnice, muzikálové Rebelky nebo fašankové maškary, se převlékají ženy ze spolku v Práčích na Znojemsku. Pořádají akce a baví ostatní obyvatele. | Foto: Se souhlasem Spolek žen Práče

Pouhých devět žen zvedne z domácích gaučů zhruba dalších osm set obyvatel obce, několikrát do roka. „Začínáme před Velikonocemi Fašankem, který nacvičujeme už od začátku roku. V kostýmech pak s dechovkou obcházíme celý den vesnici a zveme lidi na večerní zábavu do kulturního domu. Každý rok ji děláme v jiném stylu, odpovídá mu výzdoba, program i půlnoční překvapení. To je naše vystoupení pro zábavu ostatních. Největší úspěch měla asi Nemocnice na kraji vesnice Práče,“ směje se Ošťádalová. Příchozí do kulturního domu vítal tehdy nápis centrální příjem. „Toalety jsme označili jako urologii, my jsme byly za sestřičky a manželé za doktory. Hostům jsme měřili tlak a strašili je injekcí,“ líčí nadšenkyně. Důležité je nepřijít o tradice a kolorit vesnice, říká starosta Božic Hala Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPráčské ženy pořádají také karneval pro děti, na Den matek chodí se školáky přát důchodkyním až domů. „Když člověk vidí, jakou mají radost, hned ví, že má smysl dělat něco navíc,“ dodává. Na organizaci Dětského dne se ženy spojí s hasiči, myslivci a fotbalisty. „Na hřišti se letos sešlo na sto třicet dětí, samy bychom takovou akci nezvládly,“ oceňuje Ošťádalová. Podzim v Práčích slaví s dýněmi a podvečerní stezkou odvahy. „Některé děti přijdou v kostýmech, dlabeme dýně a rodiče usrkávají svařené víno,“ popisuje žena. Rok zakončí Mikulášská nadílka, kdy se ženy přestrojí do andělských kostýmů, jedna dobrovolnice za Mikuláše. „Bývalo nás víc, ale zůstalo nás jen devět. Jak se říká, zdravé jádro. Jsme dobrá parta a baví nás to, jinak bychom to nemohly dělat,“ poznamenává směrem k ostatním nadšenkyním ve spolku Pavla Ošťádalová.